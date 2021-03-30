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ألابا سيختار فريقه القادم من بين 4 أندية متاحة أمامه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق بيني زاهافي وكيل دافيد ألابا مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ، أن اللاعب سيختار فريقه القادم من بين 4 أندية متاحة أمامه في الوقت الراهن.


ويأتي ريال مدريد في مقدمة الأندية المرشحين لضم ألابا، لكن زاهافي قال في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية، فإن هناك 3 أندية أخرى متاحة، وعلى اللاعب الاختيار منهم.


وأكد زاهافي إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لحسم قرار اللاعب بشأن فريقه المقبل.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي هي الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ألابا.


جدير بالذكر النمساوي ديفيد ألابا، صاحب ال28 عاما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يمكنه الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

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