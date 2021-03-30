رسميا.. "أدنوك" تطلق تداول عقود خام مربان الآجلة بـ"أبوظبي للعقود الآجلة"





شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شئون الرئاسة، اليوم، احتفالية أقيمت في سوق أبوظبي العالمي، بمناسبة إطلاق شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورصة إنتركونتيننتال" رسمياً التداول العالمي لخام دولة الإمارات المتميز "مربان"، كعقود آجلة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" الجديدة.

حضر الاحتفالية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة" للاستثمار، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وخليفة السويدي رئيس مجلس الإدارة لبورصة أبوظبي للعقود الآجلة، وجمال أوحدجي رئيس "بورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة"، وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، إلى جانب ممثلين عن "بورصة انتركونتيننتال" و"أدنوك" والشركاء المؤسسين في البورصة.

وتعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وتجسيداً للنقلة النوعية التي تنفذها "أدنوك" من أجل تعزيز تركيزها على الأسواق والعملاء، إذ يسهم التداول الحر في تسويق أكبر لخام "مربان" على غرار خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط"، وتوفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة لـ "أدنوك" إيصال خام "مربان" إلى أوسع شريحة من الأطراف المشاركة والفاعلة في السوق العالمية.



وإلى جانب "أدنوك"، انضمت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإطلاق التداول العالمي لخام دولة الإمارات "مربان"، قائلا: إن هذا القرار التاريخي يندرج ضمن استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز رصيد الإنجازات الاقتصادية وترسيخ المكانة المشرّفة للإمارات وصدارتها على خارطة التنافسية العالمية، ودعماً لدورها الرائد دولياً في سوق النفط، مُورداً أساسياً، بما يضمن مواصلة النجاحات التنموية المتميزة.

وأكد أن الدولة حريصة على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاعات الطاقة، استنادا إلى خطط تستشرف المستقبل، كفيلة بتحقيق الازدهار والتقدّم وتنمية الثروات الوطنية، خدمةً لأبناء الإمارات وفتحِ آفاقٍ واعدة أمامهم، مثمناً جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومساعيها الدائمة إلى طرح مشاريع ومبادرات نوعية، تشكّل رافداً وداعماً مركزياً للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: يسرنا أن نحتفي اليوم مع "بورصة إنتركونتيننتال" وشركائنا بإطلاق "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" وبدء تداول العقود الآجلة لخام "مربان" بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليه لا سيما في الأسواق الآسيوية.

ويمثل هذا الإنجاز لحظة تاريخية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي ولأدنوك، وهو يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي وجّهت بهذه الخطوة المهمة لتعزيز حضور خام مربان في الأسواق العالمية وإتاحة تداوله بحرية وتوفيره بشكل أكبر للمشترين والمتداولين.

وأضاف: سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل.