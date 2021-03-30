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السيسي: حرصت على التواجد بقناة السويس اليوم للتأكيد على عودة الملاحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان حريصا على عدم الضغط على العاملين خلال التعامل مع أزمة السفينة الجانحة، وحرص على التواجد اليوم للتأكيد على عودة الملاحة بقناة السويس بكفاءة مثلما كانت عليه قبل الأزمة وأفضل.

ووجه "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الشكر باسمه واسم المصريين لجميع العاملين بهيئة قناة السويس على الجهد المبذول لإنهاء أزمة جنوح السفينة بدون خسائر في الأرواح والذين أداروا الأزمة بكفاءة من رئيس الهيئة وحتى أصغر العاملين بالهيئة.

وأكد، أننا لدينا إدارة بقناة السويس تتمتع بخبرات تعود لأكثر من 150 عاما، موجهًا الشكر للأشقاء على عرض تقديم المساعدة خلال أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: "طول ما في إرادة من أجل البناء والتعمير سيكون النجاح مكفول لنا، والبناء والتعمير والتنمية الخط العام الذي تعمل به مصر، ونجاح حركة الملاحة بقناة السويس بشكل عام شكل من أشكال التنمية لمصر والدول التي تنقل تجارتها عبر الملاحة بقناة السويس.

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