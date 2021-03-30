كل ما تريد معرفته عن قرية"ريكسوس برميموم مجاويش" التي افتتاحها وزيرى قطاع الأعمال والسياحة بالشراكة مع القطاع الخاص

حرصت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على على تشجيع القطاع الخاص وأعمال التطوير بتعاون مثمر بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، فى العديد من المجالات المختلفة.



وهنا على أرض البحر الأحمر، تم تطوير قرية "ريكسوس برميموم محاويش"، الذى ظلت لأعوام كثير مهملة، لتبدأ مجدها من جديد في العصر الذهبى التى تعيشة مصر من تطوير وتحديث وبناء الدولة الحديثة.







تكلفة المرحلة الأولى من التطوير بلغت 1،2 مليارا جنيها





وتضمنت أعمال التطوير للقرية رفع كفاءة البنية التحتية بصورة متكاملة، إلى جانب المطاعم، وحمامات السباحة، والمناطق العامة، ومناطق الخدمات والمناطق الترفيهية، والأنشطة البحرية والشاطئية، كما يشمل تطوير فندق مجاويش حوالي 500 غرفة وجناح في المرحلة الأولى، وذلك وفقًا لمواصفات شركة إدارة فنادق "ريكسوس" العالمية، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1،2 مليار جنيه.



ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية لتطوير القرية إنشاء ثلاثة فنادق كاستثمار فندقي عقاري، تضم نحو 300 جناح فندقي، المستثمر السياحى، حيث قدم ناصر عبداللطيف الشكر للرئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

والحكومة على الدعم المتواصل لقطاع السياحة والعاملين به: مصطفون معكم من أجل التنمية.









قرية ريكسوس برميموم مجاويش" تعود لسابق عهدها بعد تطويرها







يأتي افتتاح فندق " ريكسوس برميوم مجاويش"، كأحد أعمال تطوير قرية "مجاويش" السياحية، المملوكة لشركة "مصر للسياحة"، في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية التابعة لها، وذلك كمرحلة أولى من التطوير الشامل للقرية، كما يأتي في إطار جهود الوزارة لاستثمار مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة بالقرية بشكل أمثل.



وحرصت الدولة على تشجيع القطاع الخاص، للدخول بكل ثقله في المشروعات القومية التي تنفذها، وكافة المشروعات الأخرى في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاع السياحة الذي تضرر كثيرا خلال الفترة الماضية، والتى تعمل الدولة على دعمه بالعديد من الإجراءات، والقرارات، والمبادرات، وهو ما يتطلب دخول القطاع الخاص كشريك مهم في هذه المرحلة لاستكمال جهود التنمية جنبا إلى جنب القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال، وتعد أعمال التطوير، التي تمت في هذه القرية السياحية تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، خاصة في المجال السياحي والفندقي.



وعقب الإنتهاء من تطوير المرحلة الأولى بحجم الأعمال، التي كانت نتاج عقد المشاركة، والذي تم توقيعه بين شركتي "مصر للسياحة" و"وادي دجلة للاستثمارات"، وهي صاحبة العرض الأفضل للتطوير الشامل لقرية مجاويش لتصبح بمستوى أعلى من 5 نجوم، بالإضافة إلى استغلال الأرض الفضاء لقرية مجاويش.



وطبقا للعقود المبرمة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال ووزارة السياحة والآثار، أن شركة "مصر للسياحة" تحصل بموجب هذه المشاركة على 27% من الإيرادات بحصة 720 مليون جنيه، وبحد أدنى مضمون 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 14 مليونا تزاد سنويًا بنسبة 10% وتحصل على نسبة 1.5% من صافي ربح تشغيل القرية، بالإضافة إلى حصة عينية لشركة مصر للسياحة، متمثلة في إنشاء فندق بالعين السخنة مستوى 4 نجوم بطاقة فندقية 400 غرفة بدون تأثيث.







قرية ريكسوس برميموم مجاويش منتجعا سياحيًا ينافس أكبر المنتجعات العالمية









وقال ناصر عبد اللطيف: حرصنا خلال تطوير قرية ريكسوس مجاويش على أن تكون منتجعا سياحيا ينافس أكبر المنتجعات العالمية المتكاملة، وتكون مقصدا سياحيا على مدار العام، وخاصة مع المناخ المتميز الذي تتميز به على ساحل البحر الأحمر.



وتوجه المستثمر السياحي بالشكر للرئيس السيسي، وللحكومة على الدعم المتواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدا اصطفاف القطاع الخاص إلى جانب الدولة والحكومة، من أجل تنميته، وتنفيذ كافة المشروعات السياحية التي من شأنها إحداث انتعاشة قوية لهذا القطاع الحيوي.





جدير بالذكر افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فندق "ريكسوس برميوم" بقرية "مجاويش" السياحية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من السفراء وكبار المسئولين، والمستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف مالك مجموعة فنادق " ريكسوس"، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والشركة القابضة للسياحة والفنادق الأسبوع الماضي.







