12 عازف بيانو يعيدون سحر بيتهوفن في الذكرى السنوية الـ 250 للموسيقار العبقري على تطبيق "ديزر"





يحتفل أبرز عازفي البيانو في العالم مثل شيلي غونزاليس وسفياني بامارت وكلو فلاور بالذكرى الـ 250 لعيد ميلاد بيتهوفن مع ألحان جديدة مستوحاة من أعماله.



ووضع 12 فناناً لمساتهم الخاصة على القطع الكلاسيكية للموسيقار العالمي بيتهوفن تحت عنوان "Beethoven Recomposed"، فيما سيتوفر الألبوم الجديد حصرياً على تطبيق Deezer ضمن إنتاج Deezer Originals".



وصنع كل عازف بيانو واحدة من مؤلفات بيتهوفن الأصلية بمفرده، حيث يقدم سفيان بامارت، أحد أفضل فناني الموسيقى الكلاسيكية في Deezer لعام 2020، أداء مذهلاً لبعض ألحان الموسيقار العالمي مثل "Moonlight"و "Piano Sonata No 14 "، وابتكر سفيان، المعروف بـ "كسر رموز البيانو النخبوي"، لحنًا جديدًا لا يزال يستخدم تناغم وأوتار بيتهوفن.

كما حصلت عازفة البيانو والملحنة والمنتجة كلو فلاور على إشادة دولية بعد أدائها لعام 2019 مع Cardi B في GRAMMYs، لإعادة أداء "كونشرتو البيانو رقم 5 لبيتهوفن"، حيث أضافت كلوي أسلوبها لإضفاء طابع رومانسي وغنائي على اللحن.



ويأتي الألبوم الجديد ضمن إنتاج Deezer Originals بعد إطلاق التقرير الموسيقي المشترك "إحياء الموسيقى الكلاسيكية" من Deezer ، بالتعاون مع BPI والأوركسترا الملكية الفيلهارمونية، والذي كشف عن أن المستخدمين الذين تترواح أعمارهم بين 18-25 عاماً يشكلون حوالى 34٪ من مستمعي الموسيقى الكلاسيكية في جميع أنحاء العالم وهو جمهور ينمو بشكل كبير خلال جائحة كورونا.



من جهته قال يانيك فيج، محرر الموسيقى الكلاسيكية في Deezer، "جذبت الموسيقى الكلاسيكية المستمعين من جميع الأعمار خلال هذا الوقت العصيب، ويهدف ألبومنا الجديد إلى الجمع بين جميع أنواع عشاق الموسيقى الكلاسيكية من خلال مزج الإيقاعات المعاصرة مع الأصوات التقليدية، حيث أنها المرة الأولى التي يعيد فيها فنانون من هذا المشهد الكلاسيكي "الجديد" تأليف قطع لأيقونة مثل لودفيغ فان بيتهوفن، وآمل أن يساعد أسلوبنا الفريد في هذا الملحن المذهل المعجبين في الاحتفال بالذكرى الـ 250" لعيد ميلاده .



يضم ألبوم "Beethoven Recomposed" حوالى 24 تحفة فنية جديدة ومبتكرة ومتوفر حصرياً على قناة Beethoven ضمن تطبيق Deezer، ويمكن لمستخدمي Deezer HiFi الجدد الاستمتاع بالألبوم من خلال الاشتراك المجاني لمدة شهر على www.deezer.com.