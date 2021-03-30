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صلاح: سنفتقد الجماهير أكثر من ريال مدريد في مواجهة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
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صرح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، أن فريقه الريدز سيفتقد الجماهير أكثر من ريال مدريد، في مواجهتهما بدوري أبطال أوروبا.


حقق ليفربول وريال مدريد نتائج سيئة على ملعبيهما، منذ حرمت قيود فيروس كورونا الجماهير من حضور المباريات، لكن تراجع ليفربول كان أكبر، وخسر آخر ست مباريات بإستاد أنفيلد، في أسوأ سلسلة نتائج على ملعبه طيلة تاريخه.


وقال صلاح لصحيفة ماركا الإسبانية، قبل لقاء الذهاب في إستاد ألفريدو دي ستيفانو، في السادس من أبريل (نيسان) "نفقد الكثير دون جماهيرنا، أعتقد أننا أكثر فريق عانى من غياب الجماهير".


ويحمل صلاح ذكريات سيئة من آخر مواجهة ضد ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في كييف، عندما أصيب في كتفه في احتكاك مع راموس خلال هزيمة فريقه 1-3، وهي إصابة أفسدت أيضاً مشواره مع مصر في كأس العالم.

لكن صلاح قال إنه لا ينظر للمباراة المقبلة باعتبارها فرصة للثأر.


وقال: "لنقول إنني أحمل رغبة خاصة في الفوز بالمباراة، والتأهل للدور نصفف النهائي، مهما يحدث الآن لن يغير نتيجة كييف، الأمر انتهى".

أحرز صلاح 119 هدفاً في أربعة مواسم مع ليفربول، لكنه أقر بأنه لم يكن يسجل كثيراً في السابق، وأعطى كلمات تشجيع لفينيسيوس جونيور، وهو واحد من أبرز مواهب ريال مدريد، غير أنه يواجه متاعب في إنهاء الهجمات.


وأضاف: "لا يجب أن يشعروا بالقلق حياله، لم أكن أسجل كثيراً، لم أولد داخل المرمى"، موضحاً تأثير لوتشيانو سباليتي مدربه في روما في تحوله إلى واحد من أبرز مهاجمي العالم.


وتابع: "كل يوم تقريباً بعد التدريب كان يتصل بي، وكنت أذهب إلى الملعب معه وحدي، لأتدرب على إنهاء الهجمات مراراً وتكراراً.


واختتم: "بنيت ملعباً في حديقة بيتي لأتدرب على إنهاء الهجمات، يجب على فينيسيوس مواصلة العمل والأهداف ستأتي، ينبغي عليه فقط أن يتدرب كثيراً، وستأتي الأهداف بطريقة طبيعية".

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