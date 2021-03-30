محافظ الدقهلية يجتمع بممثلى التضامن الاجتماعى والهيئة الهندسية لبحث تنفيذ مساكن كريمة "صور"

اجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالدكتور خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق له الدكتور ياسر خليفة مدير العمليات الميدانية بالوزارة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور علي فتحي مدير عام المشروعات التكاملية بمؤسسة مصر الخير والدكتور محسن المقاول المدير الاقليمي لمؤسسة مصر الخير بالدقهلية، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة





بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير العام المساعد.



وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة الاجراءات الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ بند " سكن كريم" الذي تتضمنه مبادرة حياة كريمة لتطوير 26 قرية بمركز شربين وذلك وفقا للحصر الذي تم اجراؤه للمساكن التي يستهدفها التطوير للمواطنين الاكثر احتياجا بهذه القرى في اطار المبادرة المشار اليها.



هو أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ للإسراع في التعامل مع حالات المساكن المستحقة للتطوير بقرى المبادرة.



و وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير الكامل لوزارة التضامن الاجتماعي علي جهودها المبذولة على جميع المستويات لدعم الاسر المستحقة بنطاق الدقهلية، مشيرا الى ان الوزارة تدعم برنامج تكافل وكرامة بالدقهلية بمبالغ مالية تصل شهريا الى 70 مليون جنية.



و شدد المحافظ على ضرورة البدء سريعا في تنفيذ " سكن كريم " للمستحقين بعد التحقق من تطبيق المعايير المطلوبة تحقيقا للمردود الاجتماعي بقري المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



و أشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل جميع الجهود حرصا منها علي ان تحقق مبادرة حياة كريمة هدفها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهالينا في الريف بقرى المبادرة وتقديم خدمات متميزة لهم.



و وجه المحافظ لرئيس مركز شربين بضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة تدخلات المبادرة بالقرى والعمل الجاد لتذليل العقبات لتحقق المبادرة اهدافها المرجوة للمواطنين.