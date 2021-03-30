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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
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أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد ليلا بكافة الأنحاء، ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت الأرصاد أنه يميل الطقس للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
وتشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

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