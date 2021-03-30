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وائل السادات: توقيع بروتوكول تعاون مع محامي شمال القاهرة للدفاع عن الصحفيين مجانًا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:09 م
وائل السادات
وائل السادات
ميسون أبو الحسن
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وقع الكاتب الصحفي وائل السادات، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن،  بروتوكول تعاون مع عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة؛ وذلك للدفاع عن الصحفيين في قضايا النشر والفصل التعسفي وعلاقات العمل مجانًا.

وقال "السادات" في بيان له، إن البرتوكول هو أمر ضروري في هذا التوقيت، خاصة في ظل ما نشهده من مخاطر يتعرض لها الصحفيين مؤخرًا، والتهديدات المتعددة من المصادر لعدد من صحفيي الصحف والمواقع الإلكترونية.

وقال عمرو محىي نقيب محامي شمال القاهرة، إن البرتوكول جاء تقديرًا لما تقدمه نقابة الصحفيين من دور تاريخي، وما يبذله أصحاب الأقلام الحرة من جهد وعمل شاق، يواجهون من خلاله مخاطر وتهديدات متعددة، قائلًا: "يسرني الدفاع عن الصحفيين في أي وقت".

يذكر أن وائل السادات المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، قد نجح في توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، برئاسة الخبير المصري العالمي في جراحات سرطان عنق الرحم الدكتور محمد العزب؛ لتقديم خدمة الفحص والمتابعة بأحدث الأجهزة والاختبارات على مستوى العالم، لعدد 300 صحفية من أعضاء النقابة مجانًا، بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه.

كما نجح السادات فى توفير 5000 كمامة بمواصفات دولية، و3000 عبوة جيل معقم؛ وذلك للمساهمة في دعم جهود حماية الزملاء يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الموافق الجمعة 2 أبريل، وسيتم توزيعها أمام مقر انعقاد الجمعية العمومية التي ستنعقد في مقر نادي المعلمين بالجزيرة.

كان السادات قد أعلن أنه ترشحه ببرنامج خاص بالتحول الرقمي والتمكين التكنولوجي، وهو برنامج يسهم في تطوير القوالب الصحفية وتغيير شكل المنتج الصحفي، وكذلك حل أزمات متعددة أولها إغلاق المؤسسات، وضعف الدخل المادي للصحفيين والمرتبات.

وكان قد تقدم وائل السادات مدير تحرير جريدة البوابة نيوز، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد عضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 2 أبريل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وائل السادات: توقيع بروتوكول تعاون مع محامي شمال القاهرة للدفاع عن الصحفيين مجانًا
وائل السادات: توقيع بروتوكول تعاون مع محامي شمال القاهرة للدفاع عن الصحفيين مجانًا

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وائل السادات انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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