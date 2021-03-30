السيسي: أزمة السفينة فني وقانوني.. ولن أتدخل في التحقيقات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحقيقات في أزمة السفينة الجانحة موضوع فني وقانوني لن يتدخل فيها ومتروك لهيئة قناة السويس والجهات المعنية والفنيين، وجميع الظروف المحيطة محل تحقيق للوصول لأسباب الحادث.





وأكد "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أي أزمة تتعرض لها مصر يكون لها تأثير صعب عليه لكونها بلدنا وخايفين عليها، وهذا المرفق صعب، معقبًا: "قولت لرئيس الهيئة سمعة مصر في رقبتك، الدنيا كانت ماشية محدش حس بينا، أول ما حدث أزمة جميع وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن وجود أزمة بالقناة".



