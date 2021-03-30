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ادخل بسرعة | 120 وظيفة حكومية خالية للشباب.. التقديم على الوظائف المتاحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:10 م
وظائف خالية
وظائف خالية
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ادخل بسرعة | 120 وظيفة حكومية خالية للشباب.. التقديم على الوظائف المتاحة

نحرص دائمًا على خدمة القراء الأعزاء الذين يتابعونا في كل مكان في العالم، ومن ضمن الخدمات التي نقدمها لقرائنا الأعزاء داخل جمهورية مصر العربية هي خدمة الوظائف الخالية في جميع الأماكن سواء مصانع أو شركات، او في مؤسسات تابعة للدولة جهات حكومية.

وظائف خالية في 2021
في هذا المقال نوضح لكم فرص العمل المتوفرة والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على موقعها الرسمي، وذلك بمعامل وإدارات بالمقر الرئيسي للهيئة في مطار القاهرة وفروعها بالمحافظات الجمهورية.

وظائف حكومية للشباب:
حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر الموقع الإلكتروني، عن حاجتها لشغل 120 وظيفة لبعض التخصصات للعمل بمعامل وإدارات الهيئة بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها بمحافظات الجمهورية (القاهرة، الإسكندرية، السويس، دمياط، بورسعيد، والسلوم)، وذلك عن طريق التعاقد لمدة عام طبقًا لقرار وزرارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 25 لسنة 2018 طبقا للبند 3/4 لموازنة الباب الرابع.

التقديم على الوظائف المتاحة:
للراغبين في التقديم عبر الوظائف المعلنة يتم تلقي طلبات المتقدمين للتعاقد إلكترونيًا فقط، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وصور المستندات المطلوبة من البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

ادخل بسرعة | 120 وظيفة حكومية خالية للشباب.. التقديم على الوظائف المتاحة

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