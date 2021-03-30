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بالتاريخ والجماهير.. الأخضر يتسلح أمام فلسطين لتصدر تصفيات المونديال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد عند الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، إلى ملعب «مرسول بارك» بالرياض؛ حيث مواجهة المنتخب السعودي الأول مع نظيره الفلسطيني ضمن منافسات التصفيات القارية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل الأخضر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، فهو يمتلك 8 نقاط حصدها من 4 مباريات؛ حيث تعادل مع اليمن 2-2 وفلسطين 0-0، وفاز على سنغافورة 3-0 وأوزبكستان 3-2، علمًا أن الأخير يحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

في المقابل، يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، فقد حقق فوزًا وحيدًا في افتتاح مشواره بالتصفيات على حساب أوزبكستان 2-0، قبل أن يخسر أمام سنغافورة 1-2 واليمن 0-1 وأوزبكستان 0-2، بجانب تعادل وحيد مع السعودية 0-0.

وتنص لوائح التصفيات بحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ومباشرة إلى نهائيات كأس آسيا، بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني، بينما يتأهل الباقية إلى التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

ويدخل الأخضر المباراة رافعًا شعار الفوز ولا شيء غيره من أجل من أجل اعتلاء صدارة المجموعة، قبل التوجه لمواجهة اليمن وسنغافورة وأوزبكستان في الثلاث جولات الأخيرة.

وقد أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على صعوبة مواجهة منتخب فلسطين، مشيرًا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة.

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