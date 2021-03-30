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ابو شادى قائم بأعمال مدير مديرية الزراعة في الغربية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور خالد علي أبو شادي رئيس بحوث بقسم بحوث الفسيولوجي والكيمياء بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة، بالقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

يذكر أن الدكتور خالد علي أبو شادي قد تخرج من جامعة الأزهر عام 1989،وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة أستاذ دكتور،ثم مديرًا لمحطة بحوث سخا، وأخيرًا دكتور بمعهد البحوث السكرية بالقاهرة.

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