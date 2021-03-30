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بالرقم القومي فقط.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع وزارة القوي manpower

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:18 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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بالرقم القومي فقط.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع وزارة القوي manpower

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة 2021، بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية في حصر إعداد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تعتبر المنحة المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية من أجل تمكين أهالينا من أصحاب العمالة في الحصول على حياة كريمة مستقرة لجميع المواطنين في محافظات جمهورية مصر العربية، وسنتعرف على طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021.

استعلام منحة العمالة غير المنتظمة من وزارة القوي 2021
وفرت وزارة القوي العاملة العديد من الطرق الجديدة التي يمكن بها الحصول علي استعلام الكتروني عبر موقع وزارة القوي العاملة الرسمي على الانترنت، بالاضافه الى وجود رقم 142، حاسه تعمل الوزاره على توفير كافه الخدمات التي يحتاجها اصحاب العماله اليوميه منها تغيير اسم أصحاب العمالة في البطاقة من عامل إلي عامل غير منتظم لتسهيل عمليات الدعم لهم.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021
على النحو التالي يمكن الاستعلام عن منحه العماله الغير منتظمه ومعرفه اسماء المستفيدين منها عبر الخطوات الآتية.

- أبدا بالدخول علي الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية (اضغط هنا).

- ثم قم بالضغط علي أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

- قم بالضغط على كلمه استعلام.

- خلال دقيقة تظهر لك رسالة تحمل كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة أمامك.

بالرقم القومي فقط.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع وزارة القوي manpower

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