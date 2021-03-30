علاجات منزلية للطفح الجلدي والصداع وآلام المعدة





نشر موقع «بولدسكاي» المعنيّ بالشؤون الصحية تقريرًا يستعرض فيه فوائد العلاجات المنزلية وفعاليتها والتي يدعمها العلم.





ومن بين العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا وفعالية يأتي (الكركم ):

يُعرف عنصر الكركمين الموجود في الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، فيساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي وتقليل التهاب مجرى الهواء.





كما يمتلك الكركم أيضًا خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تفيد جهاز المناعة بعدة طرق.





ويمكن استخدامه لعلاج الجروح والكدمات ومشاكل الهضم والبرد والسعال وحب الشباب ومشاكل الجلد.





وأيضًا «الزنجبيل» يعدّ من العلاجات الفعالة؛ حيث يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد على طرد المخاط من الجسم. كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ويقلل من الالتهاب.





ويمكن استخدامه كعلاج لتخفيف الغثيان والقيء «غثيان الصباح» وآلام الدورة الشهرية والالتهابات الطفيفة.





ومن العلاجات التي اعتمد عليها الناس في مختلف العصور «العسل»؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من المركبات النباتية المفيدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية.





ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، تشير الدراسات إلى أن تناول العسل وخلطه مع الأعشاب والفواكه والأطعمة الأخرى يمكن أن يساعد في تعزيز خصائص الشفاء. ومن المعروف أن العسل يمكن استخدامه كعلاج منزلي لالتهاب الحلق ونزلات البرد «مضافًا إليه الليمون» ولالتهاب المعدة «مع الزنجبيل» ولتخفيف ألم الاسنان «إلى جانب القرنفل» ولعلاج التهاب العضلات «عن طريق خلطه مع ماء جوز الهند».



