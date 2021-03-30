Advertisements
السيسي يوجه رسالة حاسمة للمنظرين داخل مصر وخارجها عن حادث السفينة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:22 م
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك أكثر من 100 سفينة عبروا القناة بالأمس، وخلال 3 أيام سيتم عبور باقي السفن المنتظرة، وستعود الحركة الطبيعية للملاحة وأفضل من الأول.
وأكد "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقاش كثير حدث حول أزمة قناة السويس من خلال المنظرين داخل مصر وخارجها، ونريد إعطاء رسالة حاسمة من خلال الإعلام للتأكيد أن قناة السويس قوية وباقية وقادرة على نقل التجارة العالمية.
وتابع، أن المصريين دائمًا صابرين وصامتين بخوفهم على بلدهم، ولازم يتأكدوا أن ربنا هيساعدهم ويحافظ عليها من كل شر، معقبًا: "متخافوش أبدًا على مصر علشان البلد دي محروسة بالله ثم بإرادة المصريين وحرصهم على أنها تكبر وتستقر، بشكر المصريين وبقولهم ربنا ما يحرمني منكم".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements