السيسي يوجه رسالة حاسمة للمنظرين داخل مصر وخارجها عن حادث السفينة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك أكثر من 100 سفينة عبروا القناة بالأمس، وخلال 3 أيام سيتم عبور باقي السفن المنتظرة، وستعود الحركة الطبيعية للملاحة وأفضل من الأول.





وأكد "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقاش كثير حدث حول أزمة قناة السويس من خلال المنظرين داخل مصر وخارجها، ونريد إعطاء رسالة حاسمة من خلال الإعلام للتأكيد أن قناة السويس قوية وباقية وقادرة على نقل التجارة العالمية.



