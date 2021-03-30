Advertisements

الدولار يرتفع مقابل العملات رئيسية إلى أعلى مستوى في عام

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.

لقى الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا الدعم بصفة عامة مع استيعاب المستثمرين لتداعيات انهيار صندوق الاستثمار عالي الاستدانة أرشيجوس كابيتال.

وصعد مؤشر الدولار فوق مستوى ‭‭93‬‬، وزاد في أحدث تعاملات نحو ربع بالمئة إلى ‭‭93.122‬‬ وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

كما تجاوز الدولار 110 ينّات، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس من العام الماضي. والدولار بذلك على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أواخر عام 2016 مع نهاية السنة المالية اليابانية هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.

قال محللون إن الين كان أيضا عرضة لتوقعات التضخم الأعلى في الولايات المتحدة، مقارنة باليابان، وارتفاع العوائد الأمريكية طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا اليوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد الذي من المقرر أن يشرح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن كيفية تمويل خطة بنية تحتية تتراوح قيمتها بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار.

واعترى الضعف اليورو خلال اليوم إلى ‭‭1.17335‬‬ دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر.

 

أخبار تهمك

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ يوم

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 17 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 8 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان