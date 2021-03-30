الصحة السعودية: التسجيل لتلقي لقاح كورنا متاح لمن يبلغ 18 عامًا









أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التسجيل لأخذ لقاح كورونا متاح لمن يبلغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي.





وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «حاليًا التسجيل متاح لمن يبلغ من العمر 18 سنة (بالتاريخ الميلادي) فما فوق».



