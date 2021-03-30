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الصحة السعودية: التسجيل لتلقي لقاح كورنا متاح لمن يبلغ 18 عامًا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
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أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التسجيل لأخذ لقاح كورونا متاح لمن يبلغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «حاليًا التسجيل متاح لمن يبلغ من العمر 18 سنة (بالتاريخ الميلادي) فما فوق».

ومن جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين «فايزر أو أسترازينيكا» لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما «بعد الجرعة الأولى»، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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