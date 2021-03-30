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رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة الكترونيا عبر موقع الوزارة الالكتروني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:24 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة الكترونيا عبر موقع الوزارة الالكتروني

موقع وزارة القوى العاملة، سعيا من قبل الحكومة المصرية من أجل تقديم الدعم الي المواطنين الذين قد أصابهم الضرر الشديد بسبب انتشار فيروس كورونا والذي كان له الاثر السلبي على مورد رزقهم فلقد أكدت على أنه لن تكون تلك الدفعة الاخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة هي اخر الدفعات المالية المقدمة لدعم المواطنين وأنة جاري في الوقت الحالي تجميع أكبر قاعدة من البيانات لهؤلاء المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض المستحقين الحصول على الدعم المالي وذلك حتي يتسني تقديم لهم احدي المساعدات مرة أخري لمساندتهم على مواجهه تلك الظروف المعيشية الصعبة والعيش حياة كريمة وتوفير احتياجاتهم المعيشية ولذلك زاد البحث من قبل المواطنين حول رابط موقع وزارة القوي العاملة ليتمكنوا من خلاله من تسجيل بياناتهم والذي سوف نتناولة من خلال مقالنا اليوم.

موقع وزارة القوى العاملة
فلقد أوضحت وزارة القوي العاملة أنة قد قد اغلاق باب التسجيل للحصول على منحة ال500 جنية المخصصة لمساندة عمال اليومية الذين اصابهم الضرر جراء انتشار فيروس كورونا والتي تم صرفها على مدار ست دفعات متتالية وأنه قد تم فتح باب التسجيل للمواطنين الذين يحتاجون الي الحصول على دعم مالي وذلك لحين تحديد المساندة المخصصة لهم وذلك من خلال موقع وزارة القوي العاملة وتسجيل أسماءهم وكافة بياناتهم حتي تكون جاهزة في حين تم تحديد منحة جديدة لمساندة هؤلاء المواطنين، وأنة جاري العمل على تغير بيانات بطاقة العمالة الغير منتظمة ليتم من ثم تسيجل خانة المهنة في البطاقة الخاصة بهم ليتم حصرهم بكل سهولة والاستعداد من أجل تقديم الدعم المالي لهم.

خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة
لقد أوضحت وزارة القوي العاملة أنة يتم الاستعانة بالرابط الالكتروني للوزارة ليتم من خلاله تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة المستحقين الحصول على الدعم في حالة ما اذا تم اقرار تقديم مساندة مالية اليهم مرة أخري في ظل تلك الظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي.

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة الكترونيا عبر موقع الوزارة الالكتروني

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وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة 2021

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