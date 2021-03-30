مالي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

وافقت جمهورية مالي، اليوم الثلاثاء، على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي، الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأصدر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بيانًا قال فيه إن الموافقة جاءت وفق إجراءات الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ، لتصبح بذلك مالي الدولة الـ58 التي اعتمدت اللقاح الروسي.

ويذكر أن "سبوتنيك V" يحتل المرتبة الثانية عالميا (بعد لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي) من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.

وكان إجمالي عدد سكان الدول التي اعتمدت اللقاح الروسي تجاوز 1.5 مليار نسمة.