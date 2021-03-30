تراجع أسعار الذهب بالسوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ119.91 ريالًا









تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 205.56 ريالات (54.82 دولارًا)، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا في المملكة والمنطقة - 179.87 ريال (47.97 دولارًا).





وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 154.17 ريالًا (41.11 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.91 ريالًا (31.98 دولارًا).





وسجل سعر أوقية الذهب «الأونصة» في السوق السعودية 6397.50 ريالًا (1706 دولارات)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1438.95 ريالًا (383.72 دولارًا).





وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، كما تعرض المعدن الأصفر أيضًا لضغوط من مراهنات على تعافٍ اقتصادي سريع في الولايات المتحدة.





وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول 1709.80 دولارت للأوقية «الأونصة»، منخفضًا 1.28% بعد أن هبط أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر انخفاضًا عند 1705.90 دولارات.



