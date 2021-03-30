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راغب علامة يعلن تلقيه لقاح كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان راغب علامة عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

نشر راغب علامة صورة له أثناء تلقيه التطعيم، وعلق عليها قائلاً:" اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كورونا، شكرًا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

وفي سياق آخر، طرح راغب علامة مؤخرًا أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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