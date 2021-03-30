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ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة المقبلة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:30 م
علي ماهر حلمي
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يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي بعد مرور 24 جولة ويأتي فى المركز الثاني نظيره ميلان بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:
1 – إنتر ميلان – 65 نقطة
2 – ميلان – 59 نقطة
3 – يوفنتوس – 55 نقطة
4 – أتالانتا – 55 نقطة
5 – نابولي – 53 نقطة
6 – روما – 50 نقطة
7 – لاتسيو – 49 نقطة
8 – ساسولو – 39 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 38 نقطة
10 – سامبدوريا – 35 نقطة
11 – بولونيا – 34 نقطة
12 – أودينيزي – 33 نقطة
13 – جنوى – 31 نقطة
14 – فيورنتينا – 29 نقطة
15 – سبيزيا – 29 نقطة
16 – بينفينتو – 29 نقطة
17 – تورينو – 23 نقطة
18 – كالياري – 22 نقطة
19 – بارما – 19 نقطة
20 – كروتوني –15 نقطة.
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