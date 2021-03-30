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اكتشاف طفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اكتشفت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، طفرة جديدة من فيروس كورونا تطورت في البلاد، وفقًا لقناة "12" العبرية.

 

وفي ديسمبر الماضي، بدأ توزيع لقاح "فايزر" في إسرائيل، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما.

 

وأكد التلفزيون الرسمي في جمهورية التشيك، الأحد الماضي، التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، تختلف عن البريطانية والجنوب إفريقية.

 

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