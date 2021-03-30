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0.7 % انخفاض فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية يناير 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
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صدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2021.  
 
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).
 
وبلغ الرقم القياسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 99.59خلال شهر يناير2021 (أولـي) مقابل 100.32 خلال شهر ديسمبر2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
 
وبلغ الرقـم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 145.20 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 119.57 بارتفاع قدره 21.44 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.
 
وبلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 85.00 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 72.53 بارتفاع قدره 17.19٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.
 
وبلغ الرقـم القياسي لصناعة الورق 54.89 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 58.80 بانخفاض قدره 6.65٪ وذلك بسبب الاعتماد على الورق المستورد وتعليق الدراسة.
 
وبلغ الرقـم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 96.57 خلال شهر يناير2021 ، مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 106.19 بنسبة انخفاض قدرها 9.06% وذلك يرجع الي حالة السوق.

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