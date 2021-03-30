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موسيماني يجهز نجوم الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:30 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة «تراي ماتش» بطول الملعب بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفريق الشباب بالنادي، وذلك في ختام فقرات المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأقيم التراي ماتش بين الفريقين على شوطين، وشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين، وذلك في إطار تجهيز عناصر الفريق الأول لمباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. 

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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