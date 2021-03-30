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تقرير: صناعة النفط الأمريكية توفر 7 مليارات دولار من الأجور
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:44 م
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كشف تقرير حديث عن أن يمكن لصناعة النفط فى الولايات المتحدة توفير أكثر من 7 مليارات دولار من الأجور عن طريق الاعتماد على الروبوتات بدلا من البشر على منصات الحفر، وقد تحل الروبوتات محل 20% من وظائف حقول النفط خلال عقد.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة Rystad Energy المتخصصة فى بيانات الطاقة إن اثنين على الأقل من كل 10 عمال نفط على مستوى العالم فى مجال الحفر والدعم التشغيلى والصيانة يمكن استبدالهما بالروبوتات على مدى العقد المقبل.
وقد يؤدى ذلك إلى استبدال ما يقرب من 100 ألف من إجمالى الوظائف الولايات المتحدة.
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