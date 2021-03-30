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ياسر سليم: الصحفي يحتاج للعمل بحرية.. وسأعمل على وضع حلول ترتبط بزيادة الأجور وتحسين الدخل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:38 م
ياسر سليم المرشح لعضوية المجلس
ياسر سليم المرشح لعضوية المجلس
ميسون أبو الحسن
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قال ياسر سليم المرشح لعضوية مجلس نثقابة الصحفيين، إن الصحفي يحتاج إلى العمل بحرية، ويستحق أن يعيش بشكل كريم، متجاوزًا الأوضاع الراهنة التي نراها في كل الوعود الموسمية بالانتخابات.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النقابة تحتاج إلى تكاتف الجماعة الصحفية من أجل هذين الهدفين، مؤكدًا أنه سيعمل على وضع حلول ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الأجور وتحسين الدخل، حيث تنتعش الصحافة، وتزيد عوائد الصحف ومواقع الإنترنت الصحفية في مناخ حر، ما يقلل من أزمات الفصل وانخفاض المرتبات وتأخرها، نتاج عجز المؤسسات الصحفية عن الدفع لمحرريها.

وأكد "سليم" ارتباط حرية النشر في الصحف والمواقع، بانتشار ومصداقية وسائل الإعلام المصرية، وتحقيق عوائد لها، تمكنها من دفع التزاماتها المادية ومواكبة التطور المهني.

وشدد المرشح لعضوية مجلس النقابة، على ضرورة التفاوض مع الحكومة، لوضع ضوابط بعدم حجب المواقع، والتأكيد على أن الحجب لا تخسر منه الصحافة ولا الصحفيون فقط، ولكن يقلل موارد خزينة الدولة من جراء الإعلانات، والمطالبة بإقرار قوانين تُجرم حجب المواقع الصحفية الإخبارية، واعتبار الحجب في حد ذاته وسيلة مصادرة.

وطالب "سليم" باستبدال الحجب بعقوبات غير سالبة لحرية الصحافة والصحفي، ومنها الغرامات حال وجود ما يستدعي إقرار عقوبة مادية بحق المؤسسة، بعد حكم قضائي نهائي وبات.


وأكد "سليم" ضرورة انتعاش الصحافة والمواقع الإخبارية للصحف والمؤسسات الصحفية، من شأنه تعزيز الموقف التفاوضي للنقابة مع منصات المحتوى والتواصل الاجتماعي العالمية (جوجل، فيسبوك، تويتر الخ)، ما يضاعف موارد المؤسسات وموازنة الدولة بالتبعية.

وطالب "سليم" بمنع حبس الصحفي في قضايا النشر أو الحبس عموما في قضايا الرأي واستبدالها بغرامات، مؤكدًا أن من أهم أدواته لتحقيق جانب كبير مما سبق، هو إقامة مؤتمر عام للصحفيين يستهدف الخروج بتوصيات وآليات عمل، لفتح مناخ الحريات الصحفية، وتحسين الأحوال المعيشية عبر محورين، يقرهما المؤتمر، ويتحمل مسؤولية تحقيق توصياته.

وكان قد تقدم ياسر سليم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد عضوية المجلس "فوق السن"، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 2 أبريل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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