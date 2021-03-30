ارتفاع سعر نفط عمان تسليم مايو 58 سنتاً للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، بواقع 58 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو ، ارتفع إلى 63.48 دولار للبرميل، مقارنة بسعره جلسة أمس الاثنين، عند 62.9 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو المقبل 63.18 دولار للبرميل، بارتفاع 57 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 62.61 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو المقبل 0.73 بالمائة؛ ليصل إلى 61.11 دولار للبرميل، فاقداً 45 سنتاً للبرميل.





وتراجع سعر خام برنت تسليم مايو 0.54 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 64.63 دولار للبرميل، بخسائر 35 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.