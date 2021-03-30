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الارثوذكسية تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح بيت عنيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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حتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بعيد دخول السيد المسيح بيت عنيا.

ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: "في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار دخول يسوع المسيح مع تلاميذه الى بيت عنيا القريبة من أورشليم، حيث كان لعازر الذي أقامه من بين الأموات أحد المتكئين معه كانت مرثا أخته تخدم الجمع الحاضر، ومريم تدهن قدمي المسيح بالطيب، وتمسحهما بشعرها، فمدحها الرب".

وتابع: "وأشار عن موته بقوله أنها ليوم تكفيني قد حفظته".

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