الأحد.. 'الأعلى للإعلام' ينظم حفلًا لتسليم التراخيص للقنوات والمواقع التي وفقت أوضاعها

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالًا الأحد المقبل؛ لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.





وقال المجلس في بيان له، إنه وجه الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، التي وفقت أوضاعها وفقًا لقانون لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له، لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.



