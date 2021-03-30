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الأحد.. 'الأعلى للإعلام' ينظم حفلًا لتسليم التراخيص للقنوات والمواقع التي وفقت أوضاعها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:10 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
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ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالًا الأحد المقبل؛ لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

وقال المجلس في بيان له، إنه وجه الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، التي وفقت أوضاعها وفقًا لقانون لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له، لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس، بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن، سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات المُخولة له قانونًت، ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

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كرم جبر توفيق أوضاع الصحف الفجر الأعلى للإعلام

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