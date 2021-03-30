الانبا يؤانس يلقى عظته الاسبوعية اليوم بكاتدرائية الملاك ميخائيل باسيوط

يلقي الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، اليوم الثلاثاء، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.



وتتخذ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال العظة الأسبوعية كل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة.



ومن جهته ترأس نيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.



وخلاله رسم نيافته خلال القداس 154 من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بعدد من الكنائس.



وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.