السيسي: محدش هيقدر ياخد نقطة من مياه مصر.. واللي عايز يجرب يجرب (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تخوض معركة تفاوض فيما يتعلق بسد النهضة، ومصر تكسب أرض بأنها جادة في التفاوض بشكل يحقق كسب للجميع.





وأعرب "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.



