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السيسي: محدش هيقدر ياخد نقطة من مياه مصر.. واللي عايز يجرب يجرب (فيديو)
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:13 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تخوض معركة تفاوض فيما يتعلق بسد النهضة، ومصر تكسب أرض بأنها جادة في التفاوض بشكل يحقق كسب للجميع.
وأعرب "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
وتابع: "محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، إحنا مبنهددش حد، ودايما حوارنا رشيد وصبور جدًا، لكن محدش هياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيكون هناك حالة عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، ومحدش يتخيل أنه ممكن يبقى بعيد عن قدرتنا".
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