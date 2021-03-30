محمد صلاح يرد على مواجهة سيرجيو راموس





صرح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن المواجهة المصيرية التي تجمع فريقه بنادي ريال مدريد الإسباني لحساب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وفي حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية قال صلاح أن أول ما فكر به بعد أن أوقعت القرعة فريقه ضد ريال مدريد هو الطريقة التي تُمكن الريدز من تحقيق الفوز والعبور للدور القادم".





وأضاف أن الأمر قد إنتهى فيما يخص الإصابة التي تسبب بها سيرجيو راموس قبل ثلاثة أعوام ولا يفكر فيه تمامًأ بل يركز مع فريقه لتحقيق الفوز".





وأنهى :" كل ما تغير في ليفربول عن المباراة التي جمعت الفريقان في نهائي كييف 2018 أن الريدز أصبحوا أبطال بعد الفوز ببطولة الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا".