تكريمًا للمرأة .. النواب يوافق علي مقترح نواب المصري الديمقراطي خلال مناقشة قانون الري



تقدم كل من النائب فريدي البياضي، والنائبة سناء السعيد، أعضاء مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل علي بعض مواد قانون الموارد المائية والري وذلك بإدخال تعبير " يلتزم مسئولوا الإدارة المحلية" بدلًا من "يلتزم رجال الإدارة المحلية"، خلال مناقشة مواد القانون بالجلسة العامة المنعقدة الان بمقر المجلس.



وأضاف نواب الحزب، خلال كلمتهم بالجلسة العامة، اليوم، أن تعبير "رجال الإدارة المحلية" لا يصح، وذلك لإن المرأة أصبحت عامل أساسي في جميع الوظائف فلا يصح قصر التعبير علي الرجال فقط وهو تعبير ذكوري وبه استبعاد للمرأه من النص.



ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي التعديل المُقدم من النواب وذلك بعد أخذ الموافقه عليه بأغلبية أصوات النواب.



وقال المستشار حنفي جبالي "إكرامًا لدور المرأة نقبل التعديل"، وشهدت الجلسة تصفيقًا حادًا تعقيبًا علي كلمة رئيس المجلس.

