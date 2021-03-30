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الأول في الفصل التشريعي.. نائب التنسيقية يتقدم باستجواب لوزير الإعلام

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تقدم النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأول طلب استجواب في الفصل التشريعي المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن  سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

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