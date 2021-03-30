السيسي عن الطرق البديلة لقناة السويس: ليس لدينا مشكلة في ذلك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقيبًا على طرح طرق بديلة لقناة السويس، إن الإنسانية تتطور، ومن حق الناس أن تفكر في مصالحها بالبحث عن بديل لقناة السويس، وليس هناك مشكلة في ذلك، وإحنا من حقنا كقناة السويس أن نحافظ على كفاءتها وجدارتها وأن تظل منافس حقيقي في تكلفة النقل، وهذا سبب تواجدنا اليوم بهيئة قناة السويس، ومستعدين لتنفيذ أي إجراء بها فورًا.





وأكد "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا لدينا المعدات والبشر وكل شيء، ولكننا نريد أن نعلم أنفسنا ولا ننزعج ونقدر أن الدول تتغير والناس تفكر في مصالحها.



