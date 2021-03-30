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روسيا: توقيف رجل أطلق النار على عناصر أمن بموسكو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:23 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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أوقفت قوات الأمن الروسية، رجلا تحصن في منزل بعد أن أبدى مقاومة مسلحة للشرطة أثناء محاولتهم احتجازه للاشتباه بضلوعه في تداول الأسلحة غير القانوني.

 

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مصدر أمني قوله إن الرجل (61) في عقار خاص داخل قرية تابعة لمدينة ميتيشي بمقاطعة موسكو، أطلق النار من سلاح آلي على عناصر الأمن الذين وصلوا إلى بيته من أجل تفتيشه، وألقى قنبلتين يدويتين باتجاههم، دون وقوع إصابات.

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موسكو توقيف رجل اطلاق نار

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