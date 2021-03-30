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المتهم بالتحرش بطفلة المعادي للمحكمة عن علاقته بأولاده: بعاملهم أحسن معاملة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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سأل رئيس الدائرة رقم 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عن علاقته بأولاده

حيث قرر ان لديه طفلين 7 سنوات و11 ة وقال للمحكمة " بعاملهم أحسن معاملة "


تعقد جلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

كانت قد اتهمت النيابة العامة للمتهم محمد جودت حسين أحمد سباق "محبوس"، السن: ۳۷ عامة، مشرف أمن بشركة بريمير لكاميرات المراقبة بأنه في يوم 8 مارس 2021 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة - خطف بالتحليل الطفلة المجني عليها يارا. ا بأن استدرجها الي أحد العقارات قاصدة إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلي حيث أرشدها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد إقترنت هذة الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها بإستطالة يده إلي أماكن حساسة بجسدها والإمساك بمواطن عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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