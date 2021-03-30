محمد محمود عبد العزيز يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "قصر النيل"

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن اسم الشخصية التي من المقرر أن يُقدمها خلال أحداث مسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورته على البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وعلق عليها قائلاً :"يا مسهل يا كريم يا رب".



وتابع محمد محمود عبد العزيز قائلاً:"شخصية علاء وجيه في مسلسل قصر النيل في رمضان على قناة‏ MBC مصر و MBC دراما ومنصة شاهد ‏VIP، دعوات حضراتكم، اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".



مسلسل "قصر النيل" بطولة ريهام عبد الغفور، دينا الشربيني، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي.