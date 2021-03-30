هالاند وأوبلاك يتصدران أبرز 10 نجوم يغيبون عن كأس الأمم الأوروبية 2021

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، بطولة الأمم الأوروبية 2021، والتي ستقام في عدة مدن أوروبية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو من العام الجاري، وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة منذ نسخة عام 2016.





ويغيب عن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا عدد من نجوم كرة القدم العالمية البارزين على الساحة الكروية خلال الفترة الحالية وذلك بعد فشل منتخباتهم في حجز مقاعدهم بالبطولة القارية وأبرزهم:-





- هالاند وأوديجارد:





موهبة بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند نجم منتخب النرويج والذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق الألماني بالموسم الحالي، ومواطنه مارتن أوديجارد المحترف في أرسنال الإنجليزي سيغيبان عن بطولة أمم أوروبا بعدما احتل منتخب بلادهما المركز الثالث بالمجموعة السادسة.





- يان أوبلاك:





حارس مرمى أتليتكو مدريد المتألق يان أوبلاك نجم منتخب سلوفينيا لن يكون حاضرًا في النسخة القادمة من بطولة أمم أوروبا 2021، وذلك بعدما احتل منتخب بلاده المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة.





- لوكا يوفيتش وكوستيك:





مهاجم ريال مدريد المعار لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لوكا يوفيتش، وزميله فيليب كوستيك سيغيبان ايضًا عن بطولة أمم أوروبا وذلك بسبب فشل منتخب صربيا في التأهل لمنافسات البطولة التي ستقام في العام الجاري بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.





- بيانيتش ودجيكو:





ثنائي منتخب البوسنة والهرسك ميراليم بيانيتش وإيدين دجيكو أبرز نجوم الكرة العالمية لن يكون حاضران في النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا وذلك بعدما فشل منتخب بلادهما في الصعود للبطولة القارية بعدما احتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة.





ستيفان سافيتش:





لاعب أتليتكو مدريد ستيفان سافيتش نجم منتخب الجبل الأسود فشل في التأهل مع منتخب بلاده للنسخة المقبلة من بطولة الأمم الأوروبية 2021، لينضم لقائمة أبرز النجوم الذين سيغيبون عن البطولة القارية.





هنريك ميختاريان:





نجم روما الإيطالي هنريك ميختاريان لن يشارك في النسخة المقبلة من بطولة الأمم الأوروبية بعدما فشل منتخب أرمينيا الذي ينتمي له اللاعب في التأهل للبطولة القارية، وذلك بعدما احتل المركز الخامس في ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 10 نقاط.





مانولاس:





نجم نابولي الإيطالي ومنتخب اليونان مانولاس سيغيب عن النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا 2022، وذلك بعدما احتل منتخب بلاده المركز الثالث في المجموعة الأخيرة بالتصفيات برصيد 14 نقطة.



