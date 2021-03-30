Advertisements

هالاند وأوبلاك يتصدران أبرز 10 نجوم يغيبون عن كأس الأمم الأوروبية 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة، بطولة الأمم الأوروبية 2021، والتي ستقام في عدة مدن أوروبية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو من العام الجاري، وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة منذ نسخة عام 2016.

ويغيب عن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا عدد من نجوم كرة القدم العالمية البارزين على الساحة الكروية خلال الفترة الحالية وذلك بعد فشل منتخباتهم في حجز مقاعدهم بالبطولة القارية وأبرزهم:-

- هالاند وأوديجارد:

موهبة بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند نجم منتخب النرويج والذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق الألماني بالموسم الحالي، ومواطنه مارتن أوديجارد المحترف في أرسنال الإنجليزي سيغيبان عن بطولة أمم أوروبا بعدما احتل منتخب بلادهما المركز الثالث بالمجموعة السادسة.

- يان أوبلاك:

حارس مرمى أتليتكو مدريد المتألق يان أوبلاك نجم منتخب سلوفينيا لن يكون حاضرًا في النسخة القادمة من بطولة أمم أوروبا 2021، وذلك بعدما احتل منتخب بلاده المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة.

- لوكا يوفيتش وكوستيك:

مهاجم ريال مدريد المعار لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لوكا يوفيتش، وزميله فيليب كوستيك سيغيبان ايضًا عن بطولة أمم أوروبا وذلك بسبب فشل منتخب صربيا في التأهل لمنافسات البطولة التي ستقام في العام الجاري بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

- بيانيتش ودجيكو:

ثنائي منتخب البوسنة والهرسك ميراليم بيانيتش وإيدين دجيكو أبرز نجوم الكرة العالمية لن يكون حاضران في النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا وذلك بعدما فشل منتخب بلادهما في الصعود للبطولة القارية بعدما احتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ستيفان سافيتش:

لاعب أتليتكو مدريد ستيفان سافيتش نجم منتخب الجبل الأسود فشل في التأهل مع منتخب بلاده للنسخة المقبلة من بطولة الأمم الأوروبية 2021، لينضم لقائمة أبرز النجوم الذين سيغيبون عن البطولة القارية.

 هنريك ميختاريان:

نجم روما الإيطالي هنريك ميختاريان لن يشارك في النسخة المقبلة من بطولة الأمم الأوروبية بعدما فشل منتخب أرمينيا الذي ينتمي له اللاعب في التأهل للبطولة القارية، وذلك بعدما احتل المركز الخامس في ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 10 نقاط.

مانولاس:

نجم نابولي الإيطالي ومنتخب اليونان مانولاس سيغيب عن النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا 2022، وذلك بعدما احتل منتخب بلاده المركز الثالث في المجموعة الأخيرة بالتصفيات برصيد 14 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يورو 2021 هالاند دورتموند بطولة امم اوروبا اليطالي النرويج إيرلينج هالاند أوبلاك

أخبار تهمك

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عملية جراحية ناجحة لـ "نجم الأهلي".. تعرف على التفاصيل

منذ 40 دقيقة

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مدربون × كان 2019.. كويسي أبياه "قاهر الفراعنة" وأول مدرب "أسود" يقود غانا للمونديال

مدربون × كان 2019 (14) .. إبراهيم كامارا شاهد على إنجاز "رينارد" مع أفيال كوت ديفوار عام 2015

ألقاب منتخبات الكان (2).. النسور الخضراء والأفيال الغينية تستعد لافتراس "السنونو" و"جاموس" مدغشقر

مشاهدة جميع مباريات كاس الامم الافريقية CAN 2019

مدربون × كان 2019 (24).. نيونجيكو "المغمور" يحلم بتحقيق "مفاجأة" مع منتخب بوروندي في أمم إفريقيا

منتخب تونس يُنهي مجموعات أمم إفريقيا "بدون انتصارات" للمرة السادسة في تاريخه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان