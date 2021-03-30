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وزير القوى العاملة يؤكد رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلى إلى 500 ألف

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
هدير عبدالله
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صرح  وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، برفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من ٢٠٠ ألف الى ٥٠٠ ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر.

وطالب  مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، بحصر وتسجيل مزيد من العمالة الغير المنتظمة حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل .

جاء ذلك في إطار  تسليم الوزير  ٥٠٠ وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي ، للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة في منطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، في إطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، بحضور ياسمين فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون ، وآسر حمدي رئيس مجلس إدارة المجموعة، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

من ناحية أخرى حرص  الوزير على تسليم تلك الوثائق التأمينية في مقر عمل المزارعين تأكيدا منه على أهمية المزارع والعامل المصري بصفة عامة لتوجيه رسالة تفيد بأننا نهتم بكافة قطاعات العمال ونسعى لتوفير عنصر الأمان لهم ولأسرهم وهو جزء بسيط مما يستحقه العامل المصري.

وأعرب الوزير عن سعادته لوجوده فى أجواء ذكرته بنصير العمال الراحل محمد فريد خميس الذي كان له دور بالغ في  إكرام العامل واعتباره القيمة الحقيقية للصناعة المصرية.

وقال سعفان إنه اليوم سعيد بتكريم العامل المصري الذي يثبت دائما أنه الأقوى في مواجهة التحديات الأمر الذي ظهر جليا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة قائلا: "عندما يواجه العامل المصري التحديات يصنع الإعجاز وليس الانجاز ".

ومن جانبه أكدت ياسمين فريد رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون ان العمال هم أصحاب الهمم العالية وهم السبب الرئيسي في نجاح المجموعة في السنوات الماضيه، مشيرة إلى أن والدها الراحل محمد فريد خميس كان يؤمن أن العمالة المصرية هي أكبر مميزات هذا البلد الأمر الذي أكدته جهود العمال أثناء جائحة كورونا وإصرارهم على العمل بكل جهد مقدمة لهم بالغ الشكر والتقدير.

على الصعيد الآخر أكد  مدحت الغمراوي مدير المديرية أن هذا ليس الحفل الأول لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لكن الجهود مستمرة لحصرها بتوجيهات وزير القوى العاملة المستمرة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة هو حماية ورعاية القوى العاملة .

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