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البابا تواضروس يستقبل مجموعة من رجال الاعمال الذين شاركوا فى فعاليات الكنيسة الكبرى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس، مجموعة من رجال الأعمال من أبناء الكنيسة الذين شاركوا في فعاليات الكنسية الكبرى التي أقيمت خلال شهر مارس الجاري.
بداية من انعقاد المجمع المقدس وسيامات الآباء الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والذكرى السنوية الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وكذلك الذكرى الخمسين لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، ثم عمل الميرون المقدس.

وأعرب قداسته خلال لقائه المجموعة عن تقدير الكنيسة لهم للدور الذي قاموا به خلال تلك الفترة.

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