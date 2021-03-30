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موسيماني يتحدى المريخ قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:32 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه؛ لحسم التأهل لدور الثمانية. 

وقال موسيماني إن الأهلي سيتوجه إلى السودان؛ بهدف تقديم عرض قوي، يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة، وهو يعمل خلال الفترة الحالية مع اللاعبين، لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «تحقيق الفوز على المريخ  السوداني في ملعبه، سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي؛  حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلي جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه».

وأشار موسيماني إلى أن المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم. 

واستكمل: «قمنا بدراسة أداء المريخ السوداني جيدا على ملعبه، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ما نسعى إليه وهو الفوز».

وأضاف: «مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة؛ لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة». 

 وعن موقف الأهلي في المجموعة قبل الفوز على فيتا كلوب في الكونغو قال موسيماني: «ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل». 

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن  دوري المجموعات  في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلي هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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