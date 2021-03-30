"المصريين": لقاء السيسي برجال قناة السويس رسالة حب وتقدير لكل من يخدم الوطن



أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُثبت للعالم أجمع يوميًا أنه قائد بمعنى الكلمة من خلال تعامله مع كافة الأزمات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية؛ موضحًا أن آخر هذه المواقف تعامله مع أزمة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس وذهابه فور الانتهاء من المشكلة للثناء على تعامل أبنائه من رجال قناة السويس مع الأزمة حتى انتهت بشكل سريع بعد أن توقعت العديد من الدول أن الأزمة ستمتد لأسابيع؛ ولكن موقف أزمة السفينة أكد للعالم كله أن أيدي أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يُشجع أبنائه من الشعب المصري العظيم وتحفيزهم المستمر حتى يتمكنوا من السيطرة على كافة المشكلات والصعوبات ولا يترك أي فرصة إلا ويُعطي المصريين حقهم نتيجة كفاحهم ونجاحاتهم المتلاحقة؛ الأمر الذي يُثبت أنه يُعطي لكل ذي حق حقه، موضحًا أنه مهما كانت الخسائر التي حدثت إلا أنه يوجد مكاسب كثيرة من أزمة السفينة الجانحة، والتي يأتي على رأسها أن مصر أثبتت قدرتها الكبيرة على التعامل مع الأزمات وإدارة الموقف والتعامل مع المتغيرات التي تحدث كل دقيقة لأسباب خارجة عن إرادتنا، كما أن العالم كله شاهد أهمية قناة السويس كشريان تجاري رئيسي لكل العالم.



وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي ستظل فخورة بأبنائها ولن تنسى مجهوداتهم على مر العصور، مشيرًا إلى أن جموع المصريين فخورين برجال هيئة قناة السويس وتحديهم الصعب بتعويم السفينة الجانحة ونجاحهم المبهر فى تحريك العبارة العملاقة التى جنحت في مجرى قناة السويس وإعلان عودة الملاحة فى القناة إلى طبيعتها.



وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه بقدرة المصريين على تحدي الصعاب، الأمر الذي اتضح جليًا في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وقدرتهم على إنهاء الأزمة بجهود مصرية خالصة؛ مشيرًا إلى أن كل مصري سيظل فخورًا بأولاد بلده المخلصين الذين استطاعوا إنهاء الأزمة المعقدة للسفينة العملاقة الجانحة بقناة السويس، وأثبتوا للعالم كله أنهم قادرون على أي صعاب، وعلى تحمل مسؤولية شريان مهم وحيوي مثل قناة السويس التي كان العالم كله يتابع أخبارها يوميًا وباهتمام كبير.



وأشار إلى أن مهمة تعويم السفينة لم تكن سهلة على الإطلاق وكانت محفوفة بالمخاطر، ولكننا في النهاية نجحنا بفضل وإرادة الله أولًا ثم إرادة المصريين العظيمة في تحقيق المطلوب، موجهًا رسالة شكر لرجال قناة السويس المخلصين، لأن وجودهم يؤكد أن القناة في أيدي أمينة، وكل الشكر لمن ساعد في إنهاء هذه الأزمة.

