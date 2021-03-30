وزير القوى العاملة يتفقد محطة تصدير الحاصلات الزراعية بالشرقية

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بصحبة ياسمين فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون ، محطة تصدير الحاصلات الزراعيه بمنطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، وذلك في إطار الزيارات الميدانية للوزير للمحافظات ، لتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة.





من ناحية أخرى استمع الوزير لشرح تفصيلي عن مراحل الإنتاج والتصدير بالمحطة، مشيداً بالألية التي تعمل بها المحطة، وكفاءة أداء العاملين بها.





على الجانب الأخر اطمأن الوزير على تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية، فضلا عن أوضاع العمال داخل المصنع، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالشرقيه، وأحمد عبد الهادي وكيل المديريه، وأسر حمدي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون وعددا من قيادات المجموعة.