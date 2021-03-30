عبير صبري لجمهورها:"متحمسين لمسلسل موسى"

روجت الفنانة عبير صبري لمسلسلها الجديد "موسى"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة عبير صبري صورتين جديدتين لها من كواليس تصوير مسلسل"موسى"، وعلقت عليه قائلة:"بونجوووور ياحلوين، متحمسين لمسلسل موسى، رمضان يجمعنا إن شاء الله".



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.