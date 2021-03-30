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الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 14 من مسلحى طالبان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:41 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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قتل 14 شخصًا من مسلحى طالبان وأصيب 8 آخرون خلال عملية مشتركة شنتها قوات الدفاع الأفغانية، بإقليم قندهار جنوب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء "خاما برس".

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأفغانية، بيانًا قالت فيه إن قوات الدفاع والأمن المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان فى منطقة أرجنداب وبانجواى بإقليم قندهار.

 

وأضاف البيان، أنه تم مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحا أن الجيش الوطنى الأفغانى أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية فى منطقتى تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفى منطقة ميزان بإقليم زابول.

 

ومن جانبها لم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.


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