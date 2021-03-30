عودة الدوليين لمران الزمالك





خضع الثلاثي محمود حمدي “الونش” وعبد الله جمعة وأحمد سيد “زيزو” لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وقرر الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون خضوع الونش وعبد الله جمعة لتدريبات استشفائية بعد مشاركتهما مع المنتخب في لقاء أمس أمام جزر القمر، بينما خضع “زيزو” لجلسة تأهيلية بناء على طلب المدير الفني.





وشهد المران مشاركة كل من محمود عبد الرحيم “جنش” وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.





كما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بجميع اللاعبين على المجهود الذي قدموه في التدريبات خلال الأيام الماضية.





وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مولودية الجزائر الجزائري.





وشهد المران مشاركة كلا من محمود عبد الرحيم “جنش” وطارق حامد ثنائي المنتخب الأول، بجانب ثلاثي المنتخب الأوليمبي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.





ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.