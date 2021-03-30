عودة رمضان صبحي والسعيد لتدريبات بيراميدز





شارك الثلاثي عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي في المران الجماعي لفريق نادي بيراميدز والذي جرى صباح اليوم، الاثنين، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بعد فترة تأهيل وعلاج طبيعي للاعبين الثلاثة في الفترة الماضية، فيما يزيد من التفاؤل بإمكانية مشاركتهم في المباراة الهامة القادمة أمام الرجاء المغربي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الأحد المقبل.





وعانى عبد الله السعيد من إصابة قوية في الأمامية أبعدته طوال الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات الجماعية لفريق الكرة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي، فيما عانى رمضان صبحي من إصابة قوية في العضلة الخلفية خلال مباراة نامونجو التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اضطر معها الجهاز الفني لمنحه أجازة وفترة راحة سلبية خضع خلالها لتدريبات علاجية وتأهيلية مع الجهاز الطبي ليصبح جاهزا للمشاركة في المران الجماعي، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي الذي أصيب في لقاء نامونجو وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا لتجهيزه، في حين يواصل أحمد توفيق برنامجه العلاجي والتأهيلي من المزق الذي تعرض له هو الآخر في مواجهة نامونجو، على أمل عودته سريعا للتدريبات الجماعية.





ويستعد بيراميدز للسفر خلال ساعات إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي المحدد لها يوم ٤ أبريل المقبل باستاد محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.





ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا غدا قائمة السفر لخوض مباراة الرجاء المغربي الهامة، في البطولة التي يتصدر بيراميدز مجموعته فيها برصيد ٦ نقاط.